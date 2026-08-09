Huzuru bozanın tepesine bineceğiz
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün Esenyurt Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Gürlek ve Çiftçi'ye ilçedeki asayiş durumuna ilişkin bilgi verdi. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndaki sosyal alanları inceleyen bakanlar, burada gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Gürlek ve Çiftçi, program kapsamında Büyükçekmece Adliyesi'ni de ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Gürlek, "Kendisini devletin gücünün üzerinde gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin, devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapacak. Çünkü biz bunun için varız" dedi. Yasadışı bahis siteleri ve kripto varlık hesapları hakkında gerekli işlemler yapılırken, tespit edilen toplam işlem hacmi 1 trilyon Türk Lirası'nı aştığını vurgulayan Gürlek, "Bu tablo bize şunu söylüyor, örgütlü suç, yalnızca bir asayiş meselesi değildir, aynı zamanda devasa bir kayıt dışı ekonomi ve kara para meselesidir" ifadelerini kullandı. Çiftçi de terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması, provokasyona gelmemesi için gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini vurguladı. Yurt genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 96.5'nin toplanmış olduğunu da kaydeden Çiftçi, "Bütün 81 vilayetimiz olarak bu rakamı veriyorum. Esenyurt'ta sahipsiz sokak hayvanları tamamen barınağa alınmış durumda" dedi.