MHP lideri Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Yasası'na ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. MHP Genel Başkanı kabul edilen teklife ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, "Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
468 EVET OYU!
Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı.
MHP LİDERİNDEN İLK AÇIKLAMA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kabul edilen teklife ilişkin Meclis'ten ayrılırken "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Yasası'na ilk yorum