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  • Bakan Çiftçi: “Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz”

Bakan Çiftçi: “Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından "Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi"ne ilişkin paylaşımda bulundu. “Dijital iletişimde ortak bir kurumsal anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Çiftçi, “Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi: Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz
AA

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dijital mecralarda kurulan her cümlenin, yapılan her paylaşımın, devletin temsil anlayışının ve vatandaşlarla kurulan güven bağının bir parçası olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi: Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan Mülki İdare Amirlerine Yönelik Sosyal Medya Rehberi'ni, mülki idare teşkilatının istifadesine sunduklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: "Rehberimizle, sosyal medya kullanımından kriz iletişimine, bilgi güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar dijital iletişimde ortak bir kurumsal anlayışı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bilgi çağında hız kadar doğruluğu, görünürlük kadar devlet ciddiyetini önemsiyoruz. Rehberimizin mülki idare teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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#CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI #MUSTAFA ÇİFTÇİ

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