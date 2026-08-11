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Bakan Çiftçi, Sofya’da temaslarda bulundu!

Bakan Çiftçi, Sofya’da temaslarda bulundu!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir dizi temasta bulundu. Bakan Çiftçi, büyükelçilik konutunda bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da görev yaptığı dönemde çalışma ofisi olarak kullandığı "Atatürk Odası"nı da gezdi.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2026 19:27

İlk olarak Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünü ziyaret eden Çiftçi, burada Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Ahmed Hasanov ve Bulgaristan Müslümanları Yüksek İslam Şurası Başkanı Mustafa Aliş Haci tarafından karşılandı.

Çiftçi ve Hasanov, görüşmenin ardından birbirlerine hediye takdim etti. Ardından Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğini ziyaret eden Çiftçi, Türkiye'in Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ile bir araya geldi.