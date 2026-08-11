Külliye'de "Terörsüz Türkiye" zirvesi! Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adımlarıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Tarihi oturumda 467 evet, 87 ret ve 7 çekimser oy kullanıldı. Meclis'te tarihe geçen oturum sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
TBMM Genel Kurulu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sona erdi. Teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Haber Girişi