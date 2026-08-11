Televizyonlarda yeni dönem başlıyor! İşte Turkuvaz Medya'nın güncel yayın frekansları

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamada, 2008'de hizmete alınan Türksat 3A uydusunun, uzun yıllardır ülkeye ve sektörün haberleşme ve televizyon yayıncılığı ihtiyaçlarına başarıyla hizmet verdiği aktarıldı.

Türksat 3A uydusunun, televizyon ve radyo hizmetleri için tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması ve televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere en güçlü altyapıyla sunulması hedefi doğrultusunda, uydu üzerinden iletilen yayınların, TÜRKSAT uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılacağı belirtilen açıklamada, "Geçiş sürecinden vatandaşlarımız ile Türksat 3A uydumuz üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz sağlanması amacıyla gerekli teknik planlamalar yapılmıştır.

Televizyonlarda yeni dönem başlıyor: Türksat 3A uydusundaki yayınlar 16 Ağustos'ta yeni uydulara geçecek! | Video

Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilecek. Yayınların aktarılacağı TÜRKSAT uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerimizin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Türksat'ın yörünge gücüne değinen Türksat Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, "Türksat 3A uydusu 2008 yılında uzaya fırlatıldı ve yaklaşık 17 yıldır 42 derece doğu yörüngesinden Türk televizyonlarına hizmet veriyordu. Haberleşme uyduları minimum 15 yıllık bir tasarım ömrüyle tasarlanıyor. Tasarım ömürleri dolunca buradaki hizmetleri diğer uydulara aktarmamız gerekiyor. Biz buna teknoloji yenilenmesi diyoruz. Türksat 3A'dan çok daha güçlü sinyal basacağımız yeni nesil haberleşme uydularına yayınlarımızı geçiriyoruz." sözleriyle süreci aktardı.

GEÇİŞ 16 AĞUSTOS PAZAR GECESİ GERÇEKLEŞECEK

Yayın akışının kesilmemesi için planlamaların tamamlandığını belirten Dr. Selman Demirel, "Vatandaşlarımızın etkilenmeyeceği şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Yayıncı kuruluşlarımızla çok yakın çalışarak bu teknolojik geçişi planladık. 15 Ağustos Cumartesi'yi 16 Ağustos Pazar'a bağlayan gece bu geçişleri yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



TURKUVAZ MEDYA'NIN GÜNCEL YAYIN FREKANSLARI:

16 Ağustos 2026 itibarıyla Türksat uydularında gerçekleştirilecek teknik düzenlemeyle birlikte yayınlarımız yeni frekanslarından, HD görüntü kalitesiyle izleyicilerimizle buluşmaya devam edecek.





📺 Yayınlarımızı uydu üzerinden takip eden izleyicilerimizin, kesintisiz erişim için televizyon veya uydu alıcılarında kanal taraması yapmaları yeterli olacak.





🔹 Çanak antenlerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.

🔹 TKGS destekli cihazlarda kanal listesi otomatik olarak güncellenecek.

🔹 Dijital platform kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

TKGS güncelleme nasıl yapılır?

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekleyen yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kullanıcıların ayrıca manuel işlem yapmasına gerek bulunmuyor.

TKGS özelliği aktif olan cihazlarda kanal listelerinin yayın geçişinin ardından otomatik şekilde güncellenmesi bekleniyor.

Bu nedenle televizyonunda TKGS özelliği bulunan kullanıcıların öncelikle manuel kanal araması yapmasına gerek yok.

Cihazın TKGS özelliğinin aktif olması halinde kanal güncellemesi sistem tarafından gerçekleştirilecek.

TKGS olmayan televizyonlarda ne yapılacak?

Eski model televizyon veya harici uydu alıcısı kullanan izleyicilerin geçiş sonrasında manuel şebeke taraması yapması gerekebilir.

Bu cihazlarda yeni yayın frekanslarından biri uydu alıcısına girilerek şebeke taraması başlatılacak.

Tarama işleminin tamamlanmasının ardından cihazın ulaşabildiği kanallar yeni frekans bilgilerine göre listeye eklenecek.

Uydu kanal güncellemesi nasıl yapılır?

TKGS özelliği olmayan cihazlarda genel olarak şu adımlar izlenebilir:

Televizyon veya uydu alıcısının Menü bölümüne girilir.

Kurulum / Ayarlar / Kanal Arama bölümüne geçilir.

Uydu olarak Türksat seçilir.

Manuel Arama veya Şebeke Arama seçeneği açılır.

Türksat'ın açıkladığı güncel frekans bilgilerinden biri girilir.

Polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri kontrol edilir.

Şebeke Taraması başlatılır.

Tarama tamamlandıktan sonra bulunan kanallar kaydedilir.

Televizyon markasına ve uydu alıcısının modeline göre menü isimleri değişiklik gösterebilir.