Son dakika | Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Başkan Erdoğan’ın onayına sunuldu

Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra süreç başlayacak. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Bu süre içinde başvurmayanlar düzenlemenin getirdiği haklardan yararlanamayacak. Teyit ve tespit için ise terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşatması; ellerindeki drone ve haberleşme araçları dahil silahlarını belirlenen oranda teslim etmesi gerekiyor. Devletin ilgili birimlerinde bu oranın yüzde 80 olması üzerinde duruluyor. Önümüzdeki 2-3 ay içinde yüzde 80 oranına ulaşılması hedefleniyor.

1- Yasa ne zaman ve nasıl uygulanacak?

Son dakika haberi: Genel Kurul'daki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, açık oylama sonuçlarına göre 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser", 2 "mükerrer" oyla kabul edilerek yasalaştı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

SAVCILIKLARA VE KONSOLOSLUKLARA BAŞVURU

2- Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?

Teyit ve tespit kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından terör örgütü mensupları, Türkiye sınırları içindeyse bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına; yurt dışındaysa büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Başvurular bireysel olarak ya da avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sahiplerine daha sonra düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık bir ceza indirimi yapılacağı bildirilecek.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

3- Kapsama hangi örgütler giriyor?

Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek. FETÖ başta olmak üzere diğer örgütler kapsam dışı bırakıldı.