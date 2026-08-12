Son dakika | Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Başkan Erdoğan'ın onayına sunuldu
Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye hedefi için tarihi adımlar tek tek atıldı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Peki 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa neleri içeriyor? İşte detaylar!
Son dakika haberi: Genel Kurul'daki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, açık oylama sonuçlarına göre 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser", 2 "mükerrer" oyla kabul edilerek yasalaştı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
İŞTE 10 SORUDA ÇERÇEVE YASA VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ
TEYİT VE TESPİT İÇİN YÜZDE 80 KOŞULU
1- Yasa ne zaman ve nasıl uygulanacak?
Milli Güvenlik Kurulu'nun "teyit-tespit" kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra süreç başlayacak. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi verilecek. Bu süre içinde başvurmayanlar düzenlemenin getirdiği haklardan yararlanamayacak. Teyit ve tespit için ise terör örgütünün Kandil'e kadar mağara ve kamplarını boşatması; ellerindeki drone ve haberleşme araçları dahil silahlarını belirlenen oranda teslim etmesi gerekiyor. Devletin ilgili birimlerinde bu oranın yüzde 80 olması üzerinde duruluyor. Önümüzdeki 2-3 ay içinde yüzde 80 oranına ulaşılması hedefleniyor.
SAVCILIKLARA VE KONSOLOSLUKLARA BAŞVURU
2- Başvurular nasıl ve nereye yapılacak?
Teyit ve tespit kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından terör örgütü mensupları, Türkiye sınırları içindeyse bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına; yurt dışındaysa büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapabilecek. Başvurular bireysel olarak ya da avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Başvuru sahiplerine daha sonra düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacakları ve ne kadarlık bir ceza indirimi yapılacağı bildirilecek.
FETÖ'YE GEÇİT YOK
3- Kapsama hangi örgütler giriyor?
Düzenlemeden sadece PKK ve KCK mensupları yararlanabilecek. FETÖ başta olmak üzere diğer örgütler kapsam dışı bırakıldı.
ÜYELİK, YARDIM VE YATAKLIK
4- Kimler yararlanacak?
PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma başta olmak üzere; örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçlar için yasa hükümleri uygulanacak.
ÖCALAN VE KURUCU KADRO KAPSAM DIŞI
5- Kimler kapsam dışı bırakıldı?
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsam dışı tutuluyor. Böylece Abdullah Öcalan başta olmak üzere kurucu ve yöneticiler İLE cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi yasadan yararlanamayacak.