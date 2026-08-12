Haberler

Gündem Haberleri

“Terörsüz Türkiye” için kritik toplantı! İçişleri Bakanı Çiftçi’den net mesaj

“Terörsüz Türkiye” için kritik toplantı! İçişleri Bakanı Çiftçi’den net mesaj

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının ardından Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çiftçi, GAMER'de kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesinin önemine dikkati çekerek, sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2026 17:24

Toplantıda, Gazi Meclis'te geniş bir uzlaşıyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı. Çiftçi, terör örgütünün tüm unsurlarıyla tasfiye edileceğini ve kamu düzeni ile milli güvenliğin korunacağını vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Çiftçi, Gazi Meclis'inde geniş bir uzlaşıyla kabul edilen "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti. "KAMU DÜZENİ HİÇBİR ŞEKİLDE ZAFİYETE UĞRATILMAYACAKTIR" Kamu düzeni ve millî güvenliğin korunacağı mesajını veren Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve millî güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır."