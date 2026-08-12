Türkiye mutabakatına destek yağdı

TBMM'de Terörsüz Türkiye Yasası'nın 467 gibi rekor oyla kabul edilmesinin ardından düzenlemeye yönelik destek mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdet Yılmaz: Sürecin başarıyla tamamlanması halinde kazananın Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaş olacağını belirtti.

İletişim Başkanı BurhanettinDuran: Yasanın Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı MustafaÇiftçi: Düzenlemenin af, pazarlık veya taviz olmadığını, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas aldığını söyledi.

Sağlık Bakanı KemalMemişoğlu: Yasayı tarihi bir adım olarak nitelendirdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala bunun birlik, beraberlik ve ortak geleceğe sahip çıkma iradesinin tescili olduğunu kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise hedefin huzur, güven ve kardeşliği kalıcı hale getirmek olduğunu belirtti.

DEM Parti Genel Merkezi: Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde önemli bir eşik aşıldığını bildirdi. DEM Parti, bundan sonraki süreçte barış, demokrasi ve eşitliği kalıcı hale getirme mücadelesinin sürdürüleceğini açıkladı.

ANNELER AĞLAMAYACAK

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir: Yıllardır bölgenin en büyük beklentisi kalıcı huzur ve güven ortamıydı. Artık acıların değil; umudun, üretimin ve geleceğin konuşulması hedeflenmektedir. Çatışmasız yeni dönemle birlikte çocukların umutla baktığı, gençlerin göç etmediği ve iş dünyasında yeni yatırım fırsatlarının doğduğu bir süreç başlamıştır.

BÖLGEMİZ NEFES ALACAK

Jirki aşireti ileri gelenlerinden Necmi Adıyaman: Bölgede 50 yıldır devam eden terör olaylarının sonlandırılması sayesinde herkes nefes alacak. Yıllarca yaşanan çatışma ortamıyla birlikte binlerce insanımız şehit oldu, bedeller ödendi. Terörsüz Türkiye projesi ile birlikte Meclis'ten geçen yasayla bölgemize barış ve huzur gelerek yöre insanımız nefes alacak. Ekonomik olarak çok büyük bir gelişme sağlanacak.