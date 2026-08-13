Bakan Çiftçi, Kırgız mevkidaşı ile görüştü!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliği, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele ile sınır aşan uluslararası suçlar ele alınırken, Bakan Çiftçi, gelecek ay Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı'nın işbirliğini güçlendirecek önemli bir toplantı olacağını ifade etti.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliği, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele ile sınır aşan uluslararası suçlar ele alındı. Çiftçi, görüşmede güvenlik alanında güçlü işbirliğinin önemine dikkati çekerek, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç ve sınır aşan uluslararası suçlar gibi alanların güçlü işbirliğini zorunlu kıldığını belirtti.
Türkiye'nin kardeş Kırgızistan'ın daima yanında yer aldığını, desteğini, dayanışmasını her fırsatta ifade ettiğini vurgulayan Çiftçi, ikili ilişkilerin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki birliktelikten de büyük memnuniyet duyduklarının altını çizdi. Teşkilat çatısı altında yürütülen çalışmalarla yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmediğine, Türk dünyasının huzuru, güvenliği ve refahı için de el birliğiyle çalışıldığına işaret eden Çiftçi, gelecek ay Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı'nın işbirliğini güçlendirecek önemli bir toplantı olacağını ifade etti.
Kırgızistan'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, ülkede gayrimeşru faaliyetler yürüten FETÖ'nün yasal faaliyetlerini devlete sızmanın yasal bir kılıfı olarak kullandığına dikkati çekti. Çiftçi, Kırgızistan makamlarını bu konuda dost ve kardeş olarak uyarmak istediklerini, Türkiye'nin bu konuda 15 Temmuz'da büyük bir bedel ödediğini, aynı duruma dost ve kardeş ülkelerin düşmesini arzu etmediklerini kaydetti.