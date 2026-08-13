Bakan Çiftçi, Kırgız mevkidaşı ile görüştü!

"KIRGIZ MAKAMLARIYLA İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"



Türkiye'nin insan odaklı göç politikasına vurgu yapan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı, merhameti ve medeniyet değerlerini merkeze alan insani, vicdani ve hukuki bir göç politikası yürüttüklerini aktardı. Çiftçi, 5 Kasım 2024'te İçişleri Bakanlığı ile Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı arasında imzalanan göç konusunda işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının, ülkeler arasındaki işbirliğinin kurumsal zemine taşınması bakımından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Düzensiz göç ve göç yönetimi alanında Kırgız makamlarıyla yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çiftçi, bu işbirliğinin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini kaydetti. Çiftçi ayrıca, 2025 yılında 197 bin 732 Kırgız vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, Kırgız misafirlerin Türkiye'ye yönelik ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"EĞİTİM İŞBİRLİKLERİNE ÖNEM VERİYORUZ"



Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov da Türkiye'nin önemli ve güçlü bir ülke, Kırgızistan'ın ise köklü kardeşlik bağlarına sahip yakın bir dostu olduğunu belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin başarısından dolayı tebriklerini ileten Niyazbekov, zirvenin Türkiye'nin küresel gücünü ve etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Güvenlik alanındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Niyazbekov, polis ve jandarma başta olmak üzere Türk güvenlik güçlerinin deneyimlerinden Kırgız güvenlik birimlerinin de yararlanması amacıyla eğitim iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı.