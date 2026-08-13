Külliye’de anlamlı kabul: Başkan Erdoğan şehit ailelerini ağırladı

"Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki kurul aynı şekilde atılan adımları, yapılan çalışmaları takip edecek. Biz zaten meseleyi bir an olsun boş bırakmayacağız. Sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek, Türkiye'yi bu beladan inşallah kurtaracağız. Bu süreçte birtakım art niyetli çevrelerin istismar gayretleri olabilir. Bazı siyasi partiler, bazı gruplar, bazı odaklar buradan bir rant sağlama hesabı yapabilirler. İstismar çabalarına karşı sizlerin özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Sizlerden devletinize güvenmeye devam etmenizi bu noktada rica ediyorum. Bugüne kadar sizin başınızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde olmadık. Hiç şüpheniz olmasın bundan sonra da asla başınızı öne eğdirmeyeceğiz. Bu düşüncelerle nazik ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum."

"TÜRKİYE, 40 YILLIK HAYALİ HAYATA GEÇİRMİŞ OLDU"

Kabulde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şu ifadeleri kullandı:

"Sizin Terörsüz Türkiye vizyonunuz doğrultusunda yapılan bütün bu çalışmalarla artık hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir çocuk baba acısı çekmesin, hiçbir eş de gözü yaşlı kalmasın istedik. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada Türkiye egemen bir ülke olarak her zaman sizin liderliğinizde Terörsüz Türkiye'yi, 40 yıllık hayali hayata geçirmiş oldu."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise "Şehit ailelerimize ve gazilerimize ne yapsak azdır. Bunun bilincindeyiz. Fakat sizin de buyurduğunuz gibi devletimizin imkanları ölçüsünde yapabileceğimiz ne varsa azamisini gerçekleştirdik." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da "Bütün şehit yakınlarımızın, gazilerimizin sizlere selam, hürmetleri var. Sizlere sonuna kadar güvendiklerini, size ve Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bu süreçte güvendiklerini ifade ettiler." diye konuştu.