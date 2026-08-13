Külliye'de anlamlı kabul: Başkan Erdoğan şehit ailelerini ağırladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ailelerini ağırladı. Kabulde konuşan Başkan Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden, şehit yakını ve gazilerimizin hassasiyetlerinden asla taviz söz konusu değildir. Güvenlik birimlerimiz sürecin her aşamasını takip etmeyi sürdürecektir" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazileri kabul etti. Vatanı, milleti, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, mekanlarının cennet, makamlarının ali olması temennisinde bulundu.
"BAYRAĞIMIZ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİDİR"
Gazilere Allah'tan uzun ve hayırlı ömürler, ahirete irtihal etmiş olanlara rahmet dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Her zaman söylediğim gibi üzerinde güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı al bayrağımız, aynı şekilde bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Sizler de bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıkmaya çalıştık. Kabinede Aile, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarımızla, Meclis'te Milli Savunma Komisyonumuzla, partide Sosyal Politikalar Başkanlığımızla daima sizlerin yanında olduk. En son Gazi Meclisimizde kabul edilen düzenleme ile sizlerin talepleri ve ihtiyaçları konusundaki hassasiyetimizi bir kere daha gösterdik. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa, devletimizin imkanları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz."
"ÖRGÜT, AYRILIKÇI EMELLERİNE ULAŞAMAYACAĞINI ANLAMIŞTIR"
Erdoğan, Türkiye'yi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttükleri Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisin bu hafta önemli bir adım attığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bölücü örgüt militanlarının silahsızlanmasını sağlayacak kanun teklifi 467 milletvekillinin oyuyla kabul edildi. Şunu bir defa çok net bilmenizi isterim. Örgütü bu aşamaya getiren, vatan evlatlarının kahramanca mücadelesiyle devletimizin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği başarılardır. Örgüt yurt içi ve yurt dışındaki kararlı mücadelemiz sayesinde ayrılıkçı emellerine ulaşamayacağını anlamıştır. Ne Suriye'de ne ülkemizde emellerine ulaşamayacağını kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'nin gücü, kudreti, bölgesel etkisi herkes tarafından görülmüştür. Şimdi süreçle bütün bu çalışmaların bir nevi son adımını atıyoruz. Bunu da şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmeden hukuk ve demokrasi zemininde büyük bir titizlikle yapıyoruz."