Terör örgütü tasfiye edilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" sonrasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları video konferans yoluyla katılırken, bundan sonraki süreçte yürütülecek çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

Kamu düzeni ve millî güvenliğin korunacağı mesajını veren Bakan Çiftçi, toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda "Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve millî güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

KÖKLÜ KARDEŞLİK

Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir döneme girdiğine işaret eden Mustafa Çiftçi, milletin birlik ve beraberliğinin hiçbir terör örgütü veya fitne odağı tarafından sarsılamayacağını belirtti.

Çiftçi, "Aziz milletimizin kardeşliği; hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin enerjisini terörle mücadele yerine kalkınma ve toplumsal refaha yönelteceğini vurgulayan Çiftçi, bu kapsamda kalkınma, üretim, eğitim, istihdam ve milletin refahına odaklanılacağını kaydetti.

Paylaşımında şehitlerin ve gazilerin hatırasına da vurgu yapan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin atacağı her adımda aziz şehitlerin hatırasının, kahraman gazilerin onurunun ve devletin bekasının öncelikli tutulacağını belirterek, "Milletimizin huzuruna, kardeşliğine ve millî güvenliğimize yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI HUZURUN YÜZYILI KILACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaptı. Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı'nı huzurun ve millî dayanışmanın yüzyılı kılmak için aynı kararlılıkla çalışacağız" dedi.