AK Parti ’25. Yıl Vizyon Belgesi’ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak

Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden hiçbir taviz verilmeden yürütüldüğü belirtilen belgede, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve gazilerimize vefa göstermek, millet olma bilincimizin en güçlü ifadelerinden biridir." denildi.

"TERÖRSÜZ BÖLGE İNŞA ETME PROJESİDİR"

AK Parti'nin 25. Yıl Vizyon Belgesi'nde, Terörsüz Türkiye vizyonunun ülke sınırlarının ötesinde, bölgesel istikrarın sağlanmasını da hedeflediğine dikkat çekilerek, "Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi, aynı zamanda terörsüz bir bölge inşa etme projesidir. Suriye ve Irak başta olmak üzere komşu coğrafyalarda huzurun tesisi ve sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması için diplomatik ve güvenlik alanındaki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. Türkiye, bu süreçte bölge ülkeleriyle iş birliğini derinleştirecek ve terörden arındırılmış bir bölge vizyonuna ulaşma gayretlerini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.