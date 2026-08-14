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  • AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak

AK Parti '25. Yıl Vizyon Belgesi'ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak

Son dakika haberleri: AK Parti’nin ’25. Yıl Vizyon Belgesi’nde Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekildi. Belgede, “Devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye süreci aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adımdır. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında, Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

AK Parti ’25. Yıl Vizyon Belgesi’ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak
SABAH İNTERNET

Son dakika haberleri: AK Parti'nin '25. Yıl Vizyon Belgesi yayımlandı. Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekilen belgede, "Devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye süreci aziz milletimizin 50 yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adımdır. Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında, Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır." ifadelerine yer verildi.

AK Parti ’25. Yıl Vizyon Belgesi’ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPILMADI"

Terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden hiçbir taviz verilmeden yürütüldüğü belirtilen belgede, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve gazilerimize vefa göstermek, millet olma bilincimizin en güçlü ifadelerinden biridir." denildi.

AK Parti ’25. Yıl Vizyon Belgesi’ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak

"TERÖRSÜZ BÖLGE İNŞA ETME PROJESİDİR"

AK Parti'nin 25. Yıl Vizyon Belgesi'nde, Terörsüz Türkiye vizyonunun ülke sınırlarının ötesinde, bölgesel istikrarın sağlanmasını da hedeflediğine dikkat çekilerek, "Bu nedenle Terörsüz Türkiye hedefi, aynı zamanda terörsüz bir bölge inşa etme projesidir. Suriye ve Irak başta olmak üzere komşu coğrafyalarda huzurun tesisi ve sürdürülebilir bir istikrarın sağlanması için diplomatik ve güvenlik alanındaki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. Türkiye, bu süreçte bölge ülkeleriyle iş birliğini derinleştirecek ve terörden arındırılmış bir bölge vizyonuna ulaşma gayretlerini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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AK Parti ’25. Yıl Vizyon Belgesi’ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak

"KÜRESEL HAREKET ALANI DAHA DA ARTACAK"

Terörsüz bir Türkiye'nin toplumsal alanda kardeşlik hukukunu güçlendirecek ve iç cepheyi tahkim edeceği belirtilen vizyon belgesinde, "Bu kapsayıcı toplumsal vizyon, Terörsüz Türkiye sürecinin en kalıcı kazanımı olan kardeşlik hukukunu gelecek nesillere sağlam bir miras olarak bırakacaktır. Terörün sona ermesiyle birlikte ekonomimizin ölçeği büyüyecek, ülkemizin huzuru sağlanacak ve devletimizin küresel hareket alanı daha da artacaktır.

AK Parti ’25. Yıl Vizyon Belgesi’ni yayımladı! Terörsüz Türkiye vurgusu: Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacak

Güvenlik harcamalarından tasarruf edilen kaynaklar eğitime, sağlığa, tarıma, turizme ve sanayiye yönlendirilecektir. Genç nüfusun istihdamı için özel teşvik paketleri hayata geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ 25. YIL VİZYON BELGESİNİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AK PARTİ #TÜRKİYE #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

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