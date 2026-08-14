AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya tarafından Başkan Erdoğan için bu tarihi güne özel video klip hazırladı. Görüntüler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kuruluş töreninde söylediği, "Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadeleriyle başladı.