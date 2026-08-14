AK Parti’den Başkan Erdoğan için tarihi klip: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında, Tanıtım ve Medya birimi tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan için özel bir klip hazırlandı. Başkan Erdoğan’ın 14 Ağustos 2001’de AK Parti’nin kuruluş törenindeki “Şu dakikadan itibaren Türkiye’nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” tarihi ifadesinin yer aldığı görüntülerde, AK Parti’nin 25 yıllık hizmet ve eser siyaseti yer aldı.
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.
AK Parti Tanıtım ve Medya tarafından Başkan Erdoğan için bu tarihi güne özel video klip hazırladı. Görüntüler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kuruluş töreninde söylediği, "Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadeleriyle başladı.
"DURMAK YOK YOLA DEVAM"
Başkan Erdoğan'ın toplu açılış törenlerindeki "Durmak yok yola devam" ifadelerinin yer aldığı klipte, AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetine dikkat çekildi.
AK Parti'den Başkan Erdoğan için tarihi klip
AK Parti tarafından hazırlanan klipte, Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı ve başbakanlık dönemlerindeki görüntülere de yer verildi.
DRON VE IŞIK GÖSTERİSİ İZLEYENLERE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI
Öte yandan, tarihi klip yayınlandığı sırada gerçekleştirilen dron ve ışık gösterisi izleyenlere görsel şölen yaşattı. Gökyüzünde oluşturulan çift başlı kartal figürünün ardından "1071-2071" mesajı verildi.