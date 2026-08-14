AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü: Bakanlardan peş peşe açıklamalar!

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

AK Parti temsiliyet noktasında başörtü zulmüne resmen son veren bir dönemdir. Şuanda kadınlar hak ve özgürlük alanında tam anlamında eşit ve özgür olarak Türkiye'de yer alıyor. bİhtiyacımız olan her bir vatandaşımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. 7/24 sürekli sahayı tarıyoruz.

Terörsüz Türkiye sürecinde biz komisyon kurulduğunda TBMM'de ikinci komisyona doğrudan şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin temsilcileriyle orada bulunduk, bir sunum gerçekleştirdik.

KÜRŞAD ZORLU: MİLLETİMİZ DAHA İYİ BİR NOKTAYA GELECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, tarihi dönüm noktasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Ankara'daki yoğun kalabalığın oluşturduğu coşkuya dikkat çekerek sözlerine başlayan Kürşad Zorlu, "Söyleyecek çok şey var. Ancak bir yandan Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir sözü var; sözler de kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmiyor. Çünkü birazdan bu alan dolacak. Bu buluşmanın temel gerekçesi ya da zemini tabii ki 25 yılın bir muhasebesi ve bilançosu. Hep birlikte bunu teyit etmek, bu heyecanı ve yaşananları tekrar yekvücut bir biçimde milletimizle paylaşmak, bu hafızayı hatırlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra elbette önümüzdeki 25 yılların nasıl inşa ve ihya edileceğini ortaya koyan çok ciddi bir vizyonun da işaretini bugün hep birlikte alacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğundaki kararlılığa vurgu yapan Zorlu, "Bu başarı hikâyesi inişli çıkışlı yaşanmış olabilir. Zaman zaman daha yavaş bir şekilde de ilerlemiş olabilir. Ancak hep bir istikamete doğru ilerlediğini görüyoruz. Türkiye'nin vizyonunu dünya vizyonunun ötesine taşıyabilmek, yapılmayanları başarabilmek ve bu başarı öyküsünün pek çok defa akamete uğratılmak istendiğini de biliyoruz. Millî irade bunun yanında olmasaydı elbette gerçekleşemezdi." sözleriyle süreci özetledi.

HÜSEYİN YAYMAN: "AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, konuşmasına A Haber'in yayıncılık anlayışına teşekkür ederek başlayarak, "A Haber, tarihin doğru tarafında durmak suretiyle aslında Cumhurbaşkanımızı destekledi ama son tahlilde Türkiye'yi destekledi, milletini destekledi; darbecilere karşı demokrasinin, vesayetçilere karşı millet iradesinin yanında yer aldı" ifadelerini kullandı. AK Parti'nin 25 yıllık serüvenini değerlendiren Yayman, "AK Parti'nin başarısının tek bir cevabı yok, bu bir doktora tezi konusudur. AK Parti öğrenen bir organizasyon gibi; sürekli öğreniyor, sürekli kendisine yeni yol haritaları çıkartıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'başarılamaz' deneni başarmış, 'yapılamaz' deneni yapmış bir hikayeden bahsediyoruz" sözleriyle başarının altını çizdi.

"AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR"

Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çeken Hüseyin Yayman, "AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Bunun içinde icraat var, dış politika var, vesayetle mücadele var, reformlar var. AK Parti iktidara geldiğinde kişi başına düşen milli gelir 3 bin 500 dolardı, şimdi 18 bin dolar. Duble yol miktarı 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye, üniversite sayısı 76'dan 207'ye çıktı" diyerek rakamlarla Türkiye'nin katettiği mesafeyi aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuna değinen Yayman, "Rahmetli Turgut Özal bir transformasyondan bahsederdi ama buna siyasi hayatı yetmedi. Türkiye'deki büyük değişimi, büyük dönüşümü başlatan ve hayata geçiren lider Recep Tayyip Erdoğan oldu ve buna bir başlık verdi: Türkiye Yüzyılı" şeklinde konuştu.

TUĞBA IŞIK ERCAN: 25. YAŞ GÜNÜMÜZÜ KUTLUYORUZ

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadınların partinin kuruluşundan bu yana önemli bir emek ortaya koyduğunu belirterek, "Çok heyecanlıyız öncelikle. 25. yıl dönümümüzü, 25. yaş günümüzü kutluyoruz. Tabii bu 25 yılda, ilk günden itibaren kadınların emeği yadsınamaz. AK Parti Kadın Kolları'mızın, AK kadınlarımızın emeği çok büyük. Yeri geldi evlerinde çocuklarını bıraktılar, yeri geldi büyüklerini ve yaşlılarını bıraktılar. Yağmurda, çamurda, karda ve hava şartlarına bakmaksızın kapı kapı dolaştılar. AK kadınlarımızın her birine emeklerinden dolayı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teşkilatın ulaştığı büyük üye sayısına dikkat çeken Ercan, "Bugün onların sayesinde AK Parti Kadın Kolları olarak yaklaşık 6 milyon 158 bin üyeye ulaştık. Gerçekten inanılmaz bir insan gücümüz var. Şu anda toplam üye sayımızın yüzde 50'den fazlasını kadınlarımız, AK kadınlarımız oluşturuyor. Bugün de bunu temsilen tüm Türkiye'den, 81 ilimizden yaklaşık 50 bin kadın buraya gelecek." dedi.

Etkinlikte kullanılan sembolik ayrıntıya da değinen Ercan, "AK Parti kadınlarımızın emeğini temsilen bugün ak örtülerimizle, ak yaşmaklarımızla sahadayız. Arkadaşlarımız, AK kadınların emeğini ve Türkiye'nin 25 yılda geldiği barış ve refah ortamını ifade etmek amacıyla örtü ve şal olarak ak yaşmakları bir sembol hâline getirmek istediler." şeklinde konuştu.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU: TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Ankara Başkent Millet Bahçesi'ndeki yoğun kalabalığa ve coşkuya dikkat çekerek sözlerine başlayan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Efendim, siz de AK Parti'nin 25. yıl coşkusu diye aslında en güzel şekilde VTR'de özetlemişsiniz. Şu anda bakıyoruz, miting alanında on binlerce insanımız akın akın buraya gelmişler ve bu coşkuya, heyecana iştirak etmenin güzelliğini yaşıyorlar ve yaşayacaklar. Hakikaten şair en güzel şekilde ifade etmiş; 'Kökü mazide olan atiyim' demiş." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayan Akbaşoğlu, "Bu 25 yıllık döneme baktığımızda, 14 Ağustos 2001 tarihinde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleriyle yepyeni bir dönem başlamıştı. Bu sözünün eri olduğunu da yaptığı icraatlarla, hizmet ve eserlerle, büyük devrimlerle, sessiz devrimlerle gerçekten ülkemizi tam bağımsız ülke hâline getirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerini tahakkuk ettirmekle gösterdi." sözleriyle tarihi süreci özetledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör