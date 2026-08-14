Dijital platformlara bireysel dava! Yeni düzenleme Eylül’de yürürlüğe girecek

ABD'de sosyal medya platformlarının çocuklara zarar verdikleri gerekçesiyle açılan davalar domino etkisiyle çoğalıyor. Geçtiğimiz mart ayında Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, çocuklara yönelik tehlikeleri konusunda kamuoyunu uyarmadığı gerekçesiyle ABD'nin New Mexico eyaleti mahkemesi tarafından 567 milyon dolar cezaya mahkum edilmişti.

ABD'de çocukları yeterince koruyamadığı için geçtiğimiz mart ayında 375 geçen hafta ise 567 milyon dolar para cezasına çarptırılan Meta 1.4 trilyon dolarlık dev tazminat riski ile karşı karşıya. 3 binden fazla dava da devam ediyor. Türkiye'de de yapılan yasal düzenlemelerle eylül ayından itibaren bu davaların önü açılıyor.

Bu davanın hemen akabinde Meta ile YouTube'u bünyesinde bulunduran Google, 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi. Bunun yüzde 70'ini Meta'ya (2.1 milyon dolar), yüzde 30'unu ise YouTube'a (900 bin dolar) yükledi. İkinci aşamada jüri, şirketlerin kötü niyet, baskı veya dolandırıcılık kapsamında hareket ettiğine kanaat getirerek toplam 3 milyon dolar ek cezai tazminat verdi. Tek kişi için verilen 6 milyon dolarlık tazminat benzer davalarda domino etkisi yarattı.

Geçtiğimiz hafta New Mexico eyaletinde bir yargıç Meta'yı, çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Kararı temyize götüreceklerini açıklayan Meta'nın çocuklara yönelik ihmal suçlamaları yüzünden ödediği tazminat miktarı 950 milyon dolara yaklaşırken, bunun sadece buzdağının görünen yüzü olduğu ve trilyon dolarlık tazminat riski ile karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Milliyet'ten İsmail Şahin'in haberine göre; Kaliforniya'daki federal mahkemede görülen dava için jüri seçiminin başlaması sosyal medya platformlarını daha güç duruma sokmaya başladı. Uzmanlar davayı, 1990'lardaki tütün şirketlerine açılan davalara benzetiyor. Eyalet savcıları, Meta'nın platformlarını çocuklar için kasıtlı şekilde bağımlılık yaratacak biçimde geliştirdiğini kanıtlamaya çalışacak. Meta ise suçlamaları reddederek gençleri çevrim içi ortamda korumaya yönelik uzun süredir devam eden çalışmalar yürüttüğünü savunuyor.