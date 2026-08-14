Haluk Görgün: İhracat rakamlarımızı çok daha ileriye taşıyacağız

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin 2000 yılında 36'ncı sırada bulunduğu patent başvurularında bugün 16'ncı sıraya yükseldiğini belirterek, "Benzer şekilde Türkiye olarak 2002 yılında 1,2 milyar dolar seviyesinde olan AR-GE harcamalarımızı 16,5 kat artırarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştırdık" dedi.

Yerli ve milli teknoloji ekosistemine katkı sunmak, firmaların başarılarını görünür kılmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek ve sürdürülebilir inovasyon kültürü oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Teknopark İstanbul Teknoloji Ödülleri, bu yıl Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un adıyla sahiplerini buldu.

Görgün, burada yaptığı konuşmada, Vecihi Hürkuş da dahil olmak üzere geçmişte pek çok kıymetli mühendis, bilim insanı ve sanayicinin yetiştiğini, bunların büyük mücadeleler vererek önemli eserler ortaya koyduğunu ve fedakarlıklarda bulunduğunu ancak emeklerinin hak ettiği karşılığı yeterince bulamadığını ifade etti.

Türkiye'yi son yıllarda geçmişten farklı olarak daha güçlü noktaya taşıyan unsurun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli uzun vadeli bir devlet politikasıyla kurumsal bir güce dönüştürmek olduğunu vurgulayan Görgün, şöyle konuştu:

"Bir zamanlar öncü isimlerin büyük ölçüde bireysel gayretleriyle ilerleyen bu yolculuğu bugün güçlü kurumlarımız, yetişmiş insan kıymetimiz ve gelişen sanayi altyapımızla sürdürüyoruz. HÜRKUŞ'ta, HÜRJET'te ve KAAN'da gördüğümüz mühendislik iradesi, işte bu tarihsel yürüyüşün bugünkü karşılığıdır. Artık bu yolculuğu binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, araştırmacımız, girişimcimiz ve sanayi kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir Türkiye inşa ediyoruz."