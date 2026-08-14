Milletin partisi AK Parti 25 yaşında! Siyasilerden peş peşe kutlama mesajı: Türkiye’nin idealini omuzlayan kutlu yürüyüş

Milletin partisi AK Parti 25. Yaşını kutluyor… Milletin iktidarında hayatın her alanında köklü bir dönüşüme imza atan AK Parti'nin 25. Kuruluş yıl dönümü için bugün Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek tarihi miting yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek dev organizasyonda senfoni orkestrası ve mehteran takımı sahne alacak. AK Parti'nin hafızalara kazınan şarkıları da ilk kez senfoni orkestrası tarafından canlı olarak seslendirilecek. 25 yıllık siyasi yolculuğu anlatan yaklaşık 20 dakikalık özel bir film de gösterilecek.

Dev organizasyon öncesi bakanlar ve siyasilerden de AK Parti'nin 25. Yıl dönümü için özel mesajlar paylaşıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ: TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 14 Ağustos 2001'de Muhterem Cumhurbaşkanımız, "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yalnızca yeni bir siyasi hareketin değil, Türkiye için yeni bir dönemin kapısını araladı.

O günden bugüne tam 25 yıl geride kaldı… Nice imtihanlardan geçildi, nice engeller aşıldı. Her fırtınada milletine yaslanan, her zorlukta iradesini daha da güçlendiren Muhterem Cumhurbaşkanımız; liderliğiyle, cesaretiyle ve eser siyasetiyle Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurdu. "AK Parti'nin hamurunu millet yoğurmuştur." sözü, aslında bu 25 yıllık mücadelenin de özüdür. Milletimize duyulan sarsılmaz güven, bu kutlu yolculuğa istikamet veren temel irade olmuştur.

Merhum şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın o güzel ifadesiyle:

"Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim." Bizim için bu 25 yılın adı da memleket sevdasıdır. Türkiye'ye inanmak, milletimizden güç almak, olmaz denilenin üzerine yürümek ve her defasında daha büyük hedeflere yönelmektir. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk; hep birlikte Türkiye olduk. Bugün 25 yıllık tecrübenin, mücadelenin ve hizmet birikiminin üzerinde yükselen yeni bir ufka bakıyoruz: Türkiye Yüzyılı'na. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza milletimize ve ülkemize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. 14 Ağustos 2001'de Muhterem Cumhurbaşkanımız, "Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek yalnızca yeni bir siyasi hareketin değil, Türkiye için yeni bir dönemin kapısını araladı.

O günden bugüne tam 25 yıl geride kaldı… Nice imtihanlardan geçildi, nice engeller aşıldı. Her fırtınada milletine yaslanan, her zorlukta iradesini daha da güçlendiren Muhterem Cumhurbaşkanımız; liderliğiyle, cesaretiyle ve eser siyasetiyle Türkiye'nin yakın tarihine damgasını vurdu. "AK Parti'nin hamurunu millet yoğurmuştur." sözü, aslında bu 25 yıllık mücadelenin de özüdür. Milletimize duyulan sarsılmaz güven, bu kutlu yolculuğa istikamet veren temel irade olmuştur.

Merhum şair ve mütefekkir Erdem Bayazıt'ın o güzel ifadesiyle:

"Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim." Bizim için bu 25 yılın adı da memleket sevdasıdır. Türkiye'ye inanmak, milletimizden güç almak, olmaz denilenin üzerine yürümek ve her defasında daha büyük hedeflere yönelmektir. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk; hep birlikte Türkiye olduk. Bugün 25 yıllık tecrübenin, mücadelenin ve hizmet birikiminin üzerinde yükselen yeni bir ufka bakıyoruz: Türkiye Yüzyılı'na. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cenâb-ı Hak, Muhterem Cumhurbaşkanımıza milletimize ve ülkemize hizmet yolunda sağlık, güç ve muvaffakiyet ihsan eylesin. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır.

BAKAN KURUM: 25 YIL ÖNCE KUTLU BİR YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

25 yıl önce bugün sadece bir parti kurulmadı. Milletin değerlerini ve büyük Türkiye idealini omuzlayan kutlu bir yürüyüş başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin iradesini siyasetin merkezine taşıyan, eserleriyle Türkiye'nin çehresini değiştiren AK Parti'miz; bugün 25 yıllık büyük bir mücadelenin, hizmetin ve davanın adıdır. 25. Yılın kutlu olsun AK Parti! Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır...

BAKAN BAYRAKTAR: 25. YILI YENİ BİR ENERJİ VİZYONUYLA TAÇLANDIRIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 25 yılda enerji ve madencilik alanında büyük dönüşüm gerçekleştiğini belirtti. Bakan Bayraktar şunları söyledi:

AK Parti'mizin 25'inci yılını yeni bir enerji vizyonuyla taçlandırıyoruz. Elektrikleşme, dijitalleşme ve dayanıklılığı merkeze alan yeni bir enerji mimarisi oluşturacağız.

BAKAN BAK: TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptığı mesajında şunları söyledi:

Mayasında milletin duası; her adımı emekle, her satırı alın teriyle, her dönüm noktası cesaretle yazılan çeyrek asırlık bir memleket hikâyesi… Kökü bu topraklarda, ufku Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen kutlu yürüyüşümüz; nice imtihanı aşarak, gönül köprüleri kurarak, aşkını ve heyecanını hiç eksiltmeden bugünlere ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk günkü inanç ve memleket sevdasıyla; ahdimize ve milletimize sadakatle yürümeye devam ediyoruz. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır

BAKAN BOLAT'DAN GÜÇLÜ YÜZYILI VURGUSU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Türkiyemizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #TürkiyeYüzyılı vizyonu ve #GüçlüTürkiye hedefiyle son 25 yılda, her alanda olduğu gibi, ticarette de kat ettiği mesafe; geçmişin başarı hikâyesi olduğu kadar geleceğin hedeflerine açılan güçlü bir başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

URALOĞLU: BU BÜYÜK YÜRÜYÜŞE OMUZ VERİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "25 yıl boyunca Türkiye'nin yükselişine omuz veren büyük bir dava, bugün milletimizin gönlünde köklü bir hikâyeye dönüştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin hayallerini gerçeğe, kararlılığını büyük eserlere dönüştüren bu büyük yürüyüşe omuz veriyoruz. Çeyrek asırlık bu kutlu yürüyüş nice yıllara, nice eserlere ve Türkiye'nin daha büyük yarınlarına uzansın" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 25 yıllık büyük başarı hikâyemizi gururla kutlamaya hazırız. Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır