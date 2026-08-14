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  • Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 'taciz' ve 'darp' skandalı sonrası CHP'den 'kesin ihraç' kararı

Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın 'taciz' ve 'darp' skandalı sonrası CHP'den 'kesin ihraç' kararı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a yönelik taciz iddiaları ve bulunduğu bir evde darp edilmesine ilişkin medyaya yansıyan görüntüler sonrası açıklamada bulundu. CHP Sözcüsü Sarı, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak “kesin ihraç” talebiyle disipline sevk edilmiştir." dedi.

Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın ’taciz’ ve ’darp’ skandalı sonrası CHP’den ’kesin ihraç’ kararı
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Olay, 13 Ağustos 2026 günü saat 03.15 sıralarında Edirne'de meydana geldi. Apartman sakinlerinin "kavga" ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk görüşmede CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, darp edildiğini, telefonunun alındığını ve darp edildiği sırada görüntüsünün çekildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yapılan aramada Yazgan'a ait cep telefonu buzdolabının altında bulunarak kendisine teslim edildi.

Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın ’taciz’ ve ’darp’ skandalı sonrası CHP’den ’kesin ihraç’ kararı

"KADINLA BİRLİKTE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ" İDDİASI

Olayla bağlantılı Nuh D., Begüm Ş. ve T.A. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına soruşturma kapsamında el konulurken, olayın nasıl başladığının ve tarafların eylemlerinin belirlenmesi amacıyla ifadelerinin alınmasına başlandı.

Kolluk birimlerine yansıyan beyanlara göre göre şüpheliler ifadelerinde, doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde bir araya gelerek balkonda alkol aldıklarını ve sohbet ettiklerini anlattı.

Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın ’taciz’ ve ’darp’ skandalı sonrası CHP’den ’kesin ihraç’ kararı

Şüpheliler, bu sırada Ahmet Baran Yazgan'ın yanında bulunan kişiye, ortamda bulunan T.A.'yı kastederek onunla cinsel ilişkiye girmek istediğini söylediğini ve diğer kişilerden evi terk etmelerini istediğini söyledi. Bu sözlerin ardından tartışma çıktığını ve olayın kavgaya dönüştüğünü öne süren şüpheliler, yaşananların T.A. tarafından cep telefonuyla kayda alındığını belirtti.

DARP GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

T.A.'nın görüntüleri kendi rızasıyla görevlilere izlettiği, görüntülerde Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edildiğinin görüldüğü kaydedildi. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına alınırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğü bildirildi. Ahmet Baran Yazgan'ın Emniyet Müdürlüğünde ifade vermek istemediğini beyan etmesi üzerine ifadesinin burada alınamadığı belirtildi. Yazgan'ın gün içerisinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edilerek ifadesine başvurulmasının planlandığı kaydedildi.

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Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın ’taciz’ ve ’darp’ skandalı sonrası CHP’den ’kesin ihraç’ kararı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sanal medyada dolaşıma sokulan görüntüler ve iddialar nedeniyle 'cinsel taciz' ve 'sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçlarından re'sen soruşturma başlattı.

Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın ’taciz’ ve ’darp’ skandalı sonrası CHP’den ’kesin ihraç’ kararı

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Edirne'de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darbedildiği iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

#TACİZ #DARP

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