SON DAKİKA... MHP'den Terörsüz Türkiye türküsü... Devlet Bahçeli'nin isteği ile hazırlandı

SON DAKİKA... Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabul edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteği ile hazırlanan "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" isimli türkü yayınlandı.



MHP'den Terörsüz Türkiye türküsü... Devlet Bahçeli'nin isteği ile hazırlandı | Video

TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un ardından MHP'den Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sözlerini Cafer Balçık'ın yazdığı "Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir" isimli eser, partinin sosyal medya hesabından yayımlandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN GÖRÜNTÜLERİ YER ALDI

Şarkı için hazırlanan videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yurt içindeki ziyaret ve programlarından görüntüler ile Türkiye'nin çeşitli illerinden karelere yer verildi. Eserin girişinde, "Karanlığı savan, kanı durduran / Yarınlarımızı hayra yorduran / Kutlu mührümüzü asra vurduran / Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" sözleri kullanıldı.