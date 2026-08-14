SON DAKİKA | TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik’te kritik atamalar: Karar Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında üst düzey atama ve terfiler gerçekleştirildi.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA TERFİ VE GÖREV DEĞİŞİMİ

30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığına mensup 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye yükseltildi.

Tümgenerallikten Korgeneralliğe: Ünsal Bulut ve Murat Bulut.

Tuğgenerallikten Tümgeneralliğe: Hüseyin Bekmez, Hamdi Gülpınar, Ömer Ersever, Ferruh Taraktaş ve Mustafa Bakçepınar.

Tuğgeneralliğe Yükseltilen Albaylar: Celal Kürşad Konukçu, Şenol Şenoğlu, İsa Karahasanoğlu, Cezmi Yalınkılıç, Sadık Gülecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Özkul, Mustafa Tetik, Hakan Uğurlu, Özer Küçükuysal, Volkan Güner Güngör, İsmail Terzi, Halil Coşkun, Uğur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa Şaşmaz.

Yayımlanan atama kararnamesiyle önemli il jandarma komutanlıklarında da değişikliğe gidildi. Buna göre:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral İdris Tataroğlu,

Ankara İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Tarık Hekimoğlu,

İzmir İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Halil Şen,

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Cengiz Yıldız,

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Ali Gemalmaz,

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına: Korgeneral Yusuf Kenan Topcu atandı.

Ayrıca Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel'in de aralarında bulunduğu bazı üst düzey komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı emrine çekildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA RÜTBE VE GÖREV DÜZENLEMESİ

Sahil Güvenlik Komutanlığında Tümamiral Cengiz Fitoz Koramiralliğe, Albay Önder Göksel ise Tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Kararlar doğrultusunda Koramiral Cengiz Fitoz Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı (İntibak) görevine getirilirken; Tuğamiral Gökmen Gücüyen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı, Tuğamiral Alpaslan Baysal Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı, Tuğamiral Önder Göksel ise Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekât Başkanı olarak görevlendirildi.

TSK'DA GENERAL VE AMİRAL ATAMALARI

Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında çok sayıda general ve amiralin yeni görev yerleri belirlendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral Zorlu Topaloğlu Ege Ordu Komutanlığına, Korgeneral Gültekin Yaralı 2'nci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Ahmet Kurumahmut 6'ncı Kolordu Komutanlığına, Korgeneral Burhan Aktaş 3'üncü Ordu Komutanlığına, Korgeneral Ertan İnaltekin ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiral Mustafa Kaya Donanma Komutan Yardımcılığına, Koramiral Rafet Oktar Amfibi Kolordu Komutanlığına, Koramiral Ramazan Özoğul Kuzey Deniz Saha Komutanlığına, Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ise Güney Deniz Saha Komutanlığına getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneral Erdoğan Gür Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Yaşar Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına, Korgeneral Ergün Dinç Hava Eğitim Komutanlığına atanırken; Tümgeneral Vedat Öncel 2'nci Ana Jet Üs ve UA Uçuş Eğitim Okul Komutanı, Tuğgeneral Esat Çetin ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı oldu.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör