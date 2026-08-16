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Bakan Çiftçi'den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper

Bakan Çiftçi'den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen dev operasyonun detaylarını açıkladı. Operasyonun dindar vatandaşları kapsamadığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor" dedi. Yapının FETÖ benzeri gizli bir haberleşme ağı kullandığını kaydeden Bakan Çiftçi, "Örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile girebiliyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2026 20:31 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2026 20:43

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunun yakından takip ettiği Alihan Kuriş ve örgüt üst yönetimine yönelik operasyona dair çok çarpıcı bilgiler paylaştı. AK Parti iktidarları döneminde dindar vatandaşlara veya muhafazakar kesimlere asla operasyon yapılmadığını hatırlatan Çiftçi, hedefin tamamen çıkar örgütüne dönüşen üst yönetim olduğunu vurguladı.

GLOOPER İLE ÜÇ KADEMELİ DOĞRULAMA FETÖ'nün geçmişte kullandığı ByLock sistemini hatırlatan Bakan Çiftçi, "Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor" açıklamasını yaptı.