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  • Bakan Çiftçi'den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper

Bakan Çiftçi'den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen dev operasyonun detaylarını açıkladı. Operasyonun dindar vatandaşları kapsamadığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor" dedi. Yapının FETÖ benzeri gizli bir haberleşme ağı kullandığını kaydeden Bakan Çiftçi, "Örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile girebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper
AA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunun yakından takip ettiği Alihan Kuriş ve örgüt üst yönetimine yönelik operasyona dair çok çarpıcı bilgiler paylaştı. AK Parti iktidarları döneminde dindar vatandaşlara veya muhafazakar kesimlere asla operasyon yapılmadığını hatırlatan Çiftçi, hedefin tamamen çıkar örgütüne dönüşen üst yönetim olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper

GLOOPER İLE ÜÇ KADEMELİ DOĞRULAMA

FETÖ'nün geçmişte kullandığı ByLock sistemini hatırlatan Bakan Çiftçi, "Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper

"ÇIKAR ÖRGÜTÜ İLE İNANAN İNSANLARI AYIRMAK GEREKİR"

Söz konusu çalışmanın geniş kitlelere veya samimi inananlara yönelik bir operasyon olmadığının altını çizen Çiftçi, "AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var" şeklinde konuştu.

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Bakan Çiftçi’den Alihan Kuriş açıklaması: 3 kademeli şifreli yazılım deşifre oldu! Kod adı: Glooper

ALMANYA'DAKİ 70 MİLYON EURO'LUK DEV PLAN ÇÖKTÜ

Alihan Kuriş'in 2016 yılında yapının başına geçmesiyle başlayan büyük para ve mal varlığı hareketlerini uzun süredir takip ettiklerini belirten Bakan Çiftçi, yurt dışı ayağına ilişkin şu detayları verdi:

"Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KÖLN #FETÖ #ALİHAN KURİŞ #MUSTAFA ÇİFTÇİ

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