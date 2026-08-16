SON DAKİKA | Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 32 tutuklama! Alihan Kuriş tutuklandı: İşte isim isim tutuklananların listesi

Şüphelilerden 32'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

ÖRGÜT LİDERİ DE TUTUKLANDI



Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de tutuklandı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video

İşte tutuklanan isimler:



1-ALİHAN KURİŞ

2-FAHRİ CANDEMİR

3-SÜLEYMAN KAHRAMAN

4-RECEP OKUMUŞLAR

5-ŞEREF TOPRAK

6-MEHMET HİLMİ MOLLA

7-NEZİH MURAT

BÜYÜKGÖZE

8-METİN GÜDER

9-HİLMİ ŞENOL

10-SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ

11-YUNUS ASLAN

12-MUHARREM HİLMİ

AKBULUT

13-MEHMET AKSU

14-MUHAMMED DAĞ

15-MEHMET BOZPINAR

16-MEHMET AKBACAKOĞLU

17-AHMET ŞİMŞEK

18-ABDULKERİM EMRAH

19-İSA ÇARDAK

20-CEVAT BAĞCI

21-ZEKİ ALTINEL

22-HÜSEYİN TÜRKER

23-MEHMET KURBAN

24-MEHMET TEKİN

25-MUSTAFA GÖKDUMAN

26-HAMZA DENİZ

27-KAZIM PER

28-AHMET UĞUR PAKCAN

29-RIDVAN ERDAL

30-ZÜBEYR ÖZCAN

31-HAYRULLAH USUL

32-MUHAMMET KARAKÖSE

EV HAPSİ İLE ADLİ KONTROL



1-YUSUF BÜYÜKGÖZE

2-AHMET GÖKÇEN

3-ÖMER YILMAZ

4-AHMET EFE

5-İSMAİL HAKKI AKGÜN

6-SELMAN SÜLEYMAN KEŞKEKÇİ