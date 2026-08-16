SON DAKİKA | Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 32 tutuklama! Alihan Kuriş tutuklandı: İşte isim isim tutuklananların listesi
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si tutuklandı. Örgüt lideri Alihan Kuriş de tutuklananlar arasında yer aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 32'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
ÖRGÜT LİDERİ DE TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş de tutuklandı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında imha edilmek üzere parçalanan evraklara el konuldu | Video
İşte tutuklanan isimler:
1-ALİHAN KURİŞ
2-FAHRİ CANDEMİR
3-SÜLEYMAN KAHRAMAN
4-RECEP OKUMUŞLAR
5-ŞEREF TOPRAK
6-MEHMET HİLMİ MOLLA
7-NEZİH MURAT
BÜYÜKGÖZE
8-METİN GÜDER
9-HİLMİ ŞENOL
10-SÜLEYMAN HİLMİ DİNÇ
11-YUNUS ASLAN
12-MUHARREM HİLMİ
AKBULUT
13-MEHMET AKSU
14-MUHAMMED DAĞ
15-MEHMET BOZPINAR
16-MEHMET AKBACAKOĞLU
17-AHMET ŞİMŞEK
18-ABDULKERİM EMRAH
19-İSA ÇARDAK
20-CEVAT BAĞCI
21-ZEKİ ALTINEL
22-HÜSEYİN TÜRKER
23-MEHMET KURBAN
24-MEHMET TEKİN
25-MUSTAFA GÖKDUMAN
26-HAMZA DENİZ
27-KAZIM PER
28-AHMET UĞUR PAKCAN
29-RIDVAN ERDAL
30-ZÜBEYR ÖZCAN
31-HAYRULLAH USUL
32-MUHAMMET KARAKÖSE
EV HAPSİ İLE ADLİ KONTROL
1-YUSUF BÜYÜKGÖZE
2-AHMET GÖKÇEN
3-ÖMER YILMAZ
4-AHMET EFE
5-İSMAİL HAKKI AKGÜN
6-SELMAN SÜLEYMAN KEŞKEKÇİ