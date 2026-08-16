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  • Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya'nın güncel yayın frekansları

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya'nın güncel yayın frekansları

2008’den bu yana Türkiye’nin ve yayıncılık sektörünün haberleşme ve televizyon yayıncılığı ihtiyaçlarına başarıyla yanıt veren Türksat 3A dün gece yarısı (15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yarısı) emekliye ayrıldı. TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcısı kullanıcılarının ise yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapmaları gerekiyor.

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

18 yıldır Türk yayıncılığına kesintisiz hizmet veren Türksat 3A uydusu, tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaştı. Bu kapsamda televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere daha güçlü altyapıyla sunulması hedefleri doğrultusunda, uydu üzerinden hâlihazırda iletilmekte olan televizyon ve radyo yayınları, Türksat uydu filosunda yer alan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı.

Söz konusu geçiş sürecinden hem vatandaşların hem de Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik planlamalar yapıldı. Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos 2026 gününü 16 Ağustos 2026 gününe bağlayan gece gerçekleştirildi

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

Yayınların aktarılacağı Türksat uyduları, Türksat 3A uydusu ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor. İzleyiciler yayınlarını aynı uydu anteni üzerinden takip edebilecek.

YENİ NESİL TV'LERDE LİSTELER OTOMATİK GÜNCELLENDİ

Günümüzde yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarının neredeyse tamamında standart bir özellik olarak yer alan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde, bu cihazlara sahip izleyicilerin kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek. Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmuyor.

KANAL TARAMASI NASIL YAPILIR?

Kanal taraması yapacak vatandaşların uydu alıcılarına girdikten sonra "Şebeke Taraması" seçeneğinden tarama yapması gerekiyor. Vatandaşlar gerekli bilgilere www.turksat.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşılabiliyor.

TÜRKSAT 3A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİNDE KANAL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyon veya uydu alıcısında TKGS özelliği bulunmuyorsa kanal taraması manuel olarak yapılabilir.

Bunun için cihazın kumandasından Menü > Kurulum/Ayarlar > Uydu Ayarları > Manuel Arama veya Şebeke Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.

Ardından Türksat'ın açıkladığı şebeke arama frekanslarından biri girilerek tarama başlatılmalı. Arama tamamlandıktan sonra bulunan kanallar kaydedilerek yeni kanal listesi kullanılabilir.

TKGS destekli televizyon ve uydu alıcılarında ise kanal güncellemesi otomatik olarak gerçekleştirileceği için manuel arama yapılmasına gerek bulunmuyor.

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

Bu kullanıcıların manuel tarama için frekans yayın parametreleri şöyle olacak:

"-12380 MHz, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC 3/4
-12423 MHz, Yatay H-polarizasyon, 30000 Sembol Oranı, FEC ¾"

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Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

TURKUVAZ MEDYA'NIN GÜNCEL YAYIN FREKANSLARI:

16 Ağustos 2026 itibarıyla Türksat uydularında gerçekleştirilecek teknik düzenlemeyle birlikte yayınlarımız yeni frekanslarından, HD görüntü kalitesiyle izleyicilerimizle buluşmaya devam ediyor.

📺 Yayınlarımızı uydu üzerinden takip eden izleyicilerimizin, kesintisiz erişim için televizyon veya uydu alıcılarında kanal taraması yapmaları yeterli olacak.

🔹 Çanak antenlerde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.
🔹 TKGS destekli cihazlarda kanal listesi otomatik olarak güncellenecek.
🔹 Dijital platform kullanıcılarının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

TKGS OLMAYAN ALICILAR VE TELEVİZYONLAR İÇİN TÜRKSAT OTOMATİK TARAMA FREKANSI

Frekans        : 12.380
Polarizasyon : Dikey (Vertical)
Sembol Oranı : 27500
FEC                : 3/4

  • Frekans        : 12.423
  • Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
  • Sembol Oranı : 30000
  • FEC                : 3/4

  • 16.08.2026 tarihinde devreye giren güncel frekanslarımız:

  • ATV, A HABER, A SPOR, A PARA, A2, VAV TV, MINIKA GO VE MINIKA ÇOCUK YAYINLARIMIZ İÇİN

  • Frekans        :12.207
  • Polarizasyon : Yatay (Horizontal)
  • Sembol Oranı : 27500
  • FEC                : 3/4
  • Modülasyon tipi : DVB-S2 8PSK

  • ATV AVRUPA, A HABER AVRUPA VE A NEWS YAYINLARIMIZ İÇİN

  • Frekans        :11.833
  • Polarizasyon : Dikey (Vertical)

  • Sembol Oranı: 7500

  • FEC                : 2/3
  • Modülasyon tipi : DVB-S2 8PSK

YENİ NESİL UYDULARA DEV AKTARIM BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 3A uydusu üzerinden hizmet alan televizyon ve radyo kanallarının yayınlarının, yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına aktarılması işleminin kesintisiz bir şekilde ve başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı. Uzayda 1000'e yakın frekans geçişinin eş zamanlı yönetildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yayıncılık standartlarımızı en üst seviyeye taşıyor, vatandaşlarımıza daha güçlü ve yüksek kaliteli yayın hizmeti sunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A'nın üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının, Türksat uydu filosundaki yüksek kapasiteli uydulara aktarımı operasyonunun kesintisiz bir şekilde ve başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 18 yıldır faaliyette bulunan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle medya kuruluşlarının yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni nesil uydulara taşındığını belirtti. Yüzlerce frekansın eş zamanlı olarak yer değiştirdiği ve çok yüksek mühendislik hassasiyeti gerektiren bu dev operasyonun, ekranlara hiçbir kesinti yansımadan kusursuzca tamamlandığını anlatan Uraloğlu, "Televizyon ve radyo kanallarımız artık yeni nesil uydularımızla daha kaliteli ve daha yüksek teknolojiyle yayın yapacak." dedi.

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

"573 TV VE 215 RADYO KANALI BAŞARIYLA YENİ NESİL UYDULARA TAŞINDI"

Geçiş sürecinin hem yayıncı kuruluşlar hem de vatandaşlar açısından sorunsuz atlatılması için televizyon ve radyo kanalları ile eş güdüm içinde bir aydır devam eden teknik hazırlıkların kusursuz bir operasyonla sonuçlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, taşıma işleminin teknik büyüklüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 3A uydumuz 18 yıl boyunca yayıncılık sektörümüzün yükünü omuzladı. Gelişen teknoloji, yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar ve artan kapasite ihtiyaçlarımız doğrultusunda, medya kuruluşlarımızın yayınlarını filomuzun daha güçlü uydularına aktardık. Dile kolay; 573 televizyon ve 215 radyo kanalının taşınması demek, uzayda 1000'e yakın frekansın ve yayın parametresinin saniyeler içinde, eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi demektir. Türksat mühendislerimizin üstün kabiliyeti ve titiz çalışması sayesinde, böylesine devasa ve sıfır hata gerektiren bir frekans aktarım operasyonunu hiçbir aksama yaşanmadan başarıyla tamamladık. Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü."

ÇANAK ANTEN YÖNÜ DEĞİŞMEDİ, VATANDAŞ KUSURSUZ BİR GEÇİŞ YAŞADI

Yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, vatandaşların çanak anten ayarı yapmasına gerek kalmadığını da belirtti. Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın televizyon keyfinin bu süreçten en ufak bir şekilde etkilenmemesi en büyük önceliğimizdi. Yayın aktarımı yapılan yeni nesil uydularımız uzayda aynı yörünge açısında bulunduğu için, izleyicilerimiz mevcut çanak antenlerini ve anten açılarını hiçbir şekilde değiştirmeden, sadece daha kaliteli bir görüntüyle yayınları izlemeye devam edebilecekler. Milyonlarca hanede, vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

TKGS DESTEKLİ CİHAZLARDA OTOMATİK GÜNCELLEME

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında yer alan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde milyonlarca kullanıcının hiçbir işlem yapmadan güncel yayınlara ulaştığını ifade eden Uraloğlu, eski nesil cihaz kullanan vatandaşlar için de yapılması gerekenleri hatırlattı.

Uraloğlu "Türksat mühendislerimizin geliştirdiği TKGS sistemi sayesinde TV ve radyo kanalları listesi otomatik olarak güncellendi. TKGS desteği olmayan daha eski model uydu alıcısı kullanan vatandaşlarımız ise cihazlarından kolayca 'Şebeke Taraması' veya 'Ağ Taraması' yaptırarak yeni frekanslar üzerinden yayınlarına erişebilirler." İfadelerini kullandı.

Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

"ULUSAL VE KÜRESEL İHTİYAÇLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın 6 haberleşme uydusuyla bölgenin en güçlü uydu operatörleri arasında yer aldığını belirterek yeni uydu projeleriyle ülkemizin iletişim altyapısını daha güçlendireceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ülkemiz için bir mihenk taşı olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Türkiye birçok alanda olduğu gibi uzay çalışmalarında da kendi teknolojisini geliştirebilen bir ülke haline geldi. Haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biriyiz. Türksat 6A ticari olarak çok geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Sırada Türksat 7A var. Türksat 7A'yı da yerli ve milli bir perspektifle hayata geçireceğiz." dedi.

#TÜRKİYE

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