Televizyonlarda yeni dönem resmen başladı! Frekans güncelleme nasıl yapılır? İşte Turkuvaz Medya’nın güncel yayın frekansları

18 yıldır Türk yayıncılığına kesintisiz hizmet veren Türksat 3A uydusu, tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaştı. Bu kapsamda televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların izleyicilere daha güçlü altyapıyla sunulması hedefleri doğrultusunda, uydu üzerinden hâlihazırda iletilmekte olan televizyon ve radyo yayınları, Türksat uydu filosunda yer alan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı. Söz konusu geçiş sürecinden hem vatandaşların hem de Türksat 3A uydusu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz bir şekilde sağlanması amacıyla gerekli tüm teknik planlamalar yapıldı. Bu kapsamda yayın aktarımı, 15 Ağustos 2026 gününü 16 Ağustos 2026 gününe bağlayan gece gerçekleştirildi

Yayınların aktarılacağı Türksat uyduları, Türksat 3A uydusu ile aynı yörünge konumunda bulunduğundan, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor. İzleyiciler yayınlarını aynı uydu anteni üzerinden takip edebilecek.



YENİ NESİL TV'LERDE LİSTELER OTOMATİK GÜNCELLENDİ



Günümüzde yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarının neredeyse tamamında standart bir özellik olarak yer alan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde, bu cihazlara sahip izleyicilerin kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek. Bu nedenle TKGS uyumlu cihaza sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapmasına gerek bulunmuyor.

KANAL TARAMASI NASIL YAPILIR?



Kanal taraması yapacak vatandaşların uydu alıcılarına girdikten sonra "Şebeke Taraması" seçeneğinden tarama yapması gerekiyor. Vatandaşlar gerekli bilgilere www.turksat.com.tr ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşılabiliyor.

TÜRKSAT 3A YAYIN DEĞİŞİKLİĞİNDE KANAL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyon veya uydu alıcısında TKGS özelliği bulunmuyorsa kanal taraması manuel olarak yapılabilir.

Bunun için cihazın kumandasından Menü > Kurulum/Ayarlar > Uydu Ayarları > Manuel Arama veya Şebeke Arama bölümüne girilmesi gerekiyor.

Ardından Türksat'ın açıkladığı şebeke arama frekanslarından biri girilerek tarama başlatılmalı. Arama tamamlandıktan sonra bulunan kanallar kaydedilerek yeni kanal listesi kullanılabilir.

TKGS destekli televizyon ve uydu alıcılarında ise kanal güncellemesi otomatik olarak gerçekleştirileceği için manuel arama yapılmasına gerek bulunmuyor.