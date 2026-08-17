Asuman Şen'in Menderes Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilmesinin ardından kutlamalar da peş peşe geldi. Seçimin ardından kameralar karşısına geçen AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tebrik mesajlarını iletirken, Menderes'i hak ettiği hizmetle buluşturarak şeffaf ve güven veren bir belediyecilik anlayışıyla çalışacaklarının altını çizdi

AK PARTİLİ SAYGILI: "HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Menderes'i en güzel yerlere taşıyacağız" sözü verdi. Saygılı yaptığı açıklamada, "Seçimler tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun. İrade ortaya koyan tüm meclis üyelerimize demokratik katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekleşen seçimde Başkanvekili olan Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyorum. Şeffaf, güven veren bir belediye anlayışı için çalışacağız. Hizmet ve eser siyaseti ile Menderes'i en güzel yerlere taşıyacağız" dedi.

Menderes Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini Asuman Şen kazandı: İlk kutlayan Başkan Erdoğan oldu

MHP'Lİ ŞAHİN: "MİLLETİN DAHA FAZLA SABRI KALMADI"

Saygılı'nın ardından açıklamalarda bulunan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de hem başkan vekili seçilen Şen'i hem de Menderes halkını tebrik etti. İl Başkanı Şahin, "Milletimizin daha fazla sabrı kalmadı belediyeciliği görüyoruz. Asuman hanımı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEN: HEP BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ"

4. turda ipi göğüsleyen Cumhur İttiifakı Meclis Üyesi Asmuan Şen ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Meclis'te dördüncü turun ardından başkan vekili seçilen Asuman Şen'den de ilk mesaj geldi. Cumhur İttifakı'nın AK Partili üyesi Şen, "İlçemize hayırlı olsun bana inanan değerli teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte hizmet edeceğiz" diye konuştu.

KİM NE DEDİ…

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Menderes Belediye Meclisinde yapılan seçim sonucunda Belediye Başkanvekili seçilen Cumhur İttifakımızın adayı Asuman Şen'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.Menderes'imize ve İzmir'imize hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

KAYA: "ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUM"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'imizin Menderes ilçesinde, Belediye Meclisi'nde yapılan seçim neticesinde Belediye Başkanvekili seçilen Cumhur İttifakı adayımız Asuman Şen'i gönülden tebrik ediyor, vazifesinde üstün başarılar diliyorum. Menderes'imize ve İzmir'imize hayırlı, uğurlu olsun.

KIRKPINAR: "TEBRİK EDİYORUM"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: "Menderes Belediye Meclisinde gerçekleştirilen seçim neticesinde Belediye Başkanvekili seçilen Cumhur İttifakı adayımız Sn. Asuman Şen'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Menderes'imize, hemşehrilerimize ve İzmir'imize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

BURSALI AKSOY "MENDERES AK BELEDİYECİLİK İLE TANIŞACAK"

Şebnem Bursalı Aksoy; "Menderes Belediye Başkanlığına Asuman Şen başkanımız seçildi. İzmir'imize, Menderes'imize AK Parti belediyeciliğimizle tanıştırıp kadın eliyle, AK Belediyecilikle hizmet yolunda yapacağımız yeni dönem hayırlı olsun. Asuman Başkanımıza hayırlı olsun."

7 YIL ARADAN SONRA TEKRAR İKTİDAR

AK Parti'nin ilçede 7 yıl aradan sonra tekrar göreve gelmesi ilçede de büyük yankı uyandırdı. Belediye önünde toplanan çok sayıda partili Şen'in başkan vekili olmasını büyük coşku ile kutladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör