Bakan Çiftçi: "Organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız"

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza; sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok. Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımız gece gündüz demeden, sıfır tolerans prensibiyle devam ediyor.

"SUÇLULARA ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Milletimizin duası ve desteğiyle; ülkemizin her bir köşesinde tam bir güven ortamı tesis edene kadar mücadelemiz sürecek, suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiç bir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör