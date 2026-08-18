Başkan Erdoğan'dan YKS mesajı: Üniversiteye başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan üniversite tercih sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum.
Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum.
Bu sabah açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 18, 2026
Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum.