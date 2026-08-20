Bilim ve teknoloji alanında tarihi adım! Başkan Erdoğan duyurdu: 5 yılda 3 bin genç araştırmacı...

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesinin başlatıldığını ifade etti.

Kritik teknolojilerde nitelikli insan kaynağını artırmayı, kamu ve özel sektörün ileri uzmanlık ihtiyacını karşılamayı ve başarılı gençlerin bilimsel kariyere daha erken katılmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız. Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör