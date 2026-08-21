Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katil İsrail’e ’Batı Şeria’ tepkisi: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir!

Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde "İsrail'in sınırları neresidir?" diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır.

Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.