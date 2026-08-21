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  • Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katil İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir!

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Katil İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir!

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Adına “yerleşim” ve “yerleşimci” denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır." dedi.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katil İsrail’e ’Batı Şeria’ tepkisi: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir!
SABAH İNTERNET

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı "Gazzeleştirme"ye dönük soykırım politikası devam ediyor. " dedi. Ömer Çelik, "Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı "Gazzeleştirme"ye dönük soykırım politikası devam ediyor.

İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katil İsrail’e ’Batı Şeria’ tepkisi: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir!

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN E1 PLANI

"Yerleşim" ve "yerleşimci" kavramları yanlıştır; bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır.

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katil İsrail’e ’Batı Şeria’ tepkisi: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir!

HIRSIZLIK VE SOYKIRIMCILIĞA HERKES KARŞI ÇIKMALIDIR

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci-yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırganlık, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır.

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Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Katil İsrail’e ’Batı Şeria’ tepkisi: Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir!

Cumhurbaşkanımız yıllardır BM başta olmak üzere pek çok zeminde "İsrail'in sınırları neresidir?" diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına "yerleşim" ve "yerleşimci" denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır.

Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.

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