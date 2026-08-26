AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'nin feshedilmesine ilişkin açıklama: Önemli bir eşik geçilmiş oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.

Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir.