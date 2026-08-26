Terör örgütü YPG kendini feshetti
Bölücü terör örgütü YPG, sözde 'özerk yönetimle bağlı tüm askeri ve sivil oluşumların feshedildiğini' açıkladı. Örgüt elebaşlarından 'Mazlum Abdi' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan anlaşmanın ardından güçlerimizin Suriye ordusunun tugayları bünyesine entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, bağımsız bir askeri güç olarak kendimizi feshettiğimizi ilan ediyoruz."
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