Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin açıklaması: Söyledikleri ile dosyadaki deliller tutmuyor
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında örgütle bağlantılı kişilerce kullanılan iki aracın eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda kullanılan çakarlı araç soruşturmasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski Bakan İdris Naim Şahin'in ifadeleri ile HTS kayıtlarının uyuşmadığını belirten Gürlek, "Söyledikleri dosyadaki delillerle tutmuyor" dedi.
Söz konusu araçların kaçış amacıyla kullanıldığının değerlendirildiğini belirten Gürlek, ilgili incelemelerde Şahin'in ifadeleriyle dosyadaki deliller arasında uyumsuzluk bulunduğunu söyledi.
"SÖYLEDİKLERİ DOSYADAKİ DELİLLERLE UYUŞMUYOR"
Gürlek, İdris Naim Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini ifade ettiğini ancak soruşturma dosyasındaki delillerin bu açıklamayla örtüşmediğini belirtti. Şahin ile Mehmet Özmen arasında geçmişe dayanan bir tanışıklık bulunduğunu söyleyen Gürlek, araçla ilgili HTS kayıtlarının da incelendiğini aktardı. Gürlek, Şahin'in aracı yalnızca İstanbul'a geldiğinde kullandığını söylediğini ancak HTS kayıtlarının aracın uzun süredir kullanıldığını gösterdiğini ifade etti.
Gürlek, "İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor Şahin. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor" ifadelerini kullandı.