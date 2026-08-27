Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
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Başkan Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen Kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, önümüzdeki süreçte Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KAZAKİSTAN

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