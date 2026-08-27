Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü
SABAH İNTERNET

Başkan Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki iş birliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediğimizi, mevcut anlaşmaların uygulanmasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceğimizi ifade etti.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

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