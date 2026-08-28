SON DAKİKA | Mevlid-i Nebi Haftası Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA | Mevlid-i Nebi Haftası Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüce timsali olarak gönderilen Peygamber Efendimize salat ve selam olsun.

Fahr-i Kâinat Efendimiz'in izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan gönülleri irşat eden âlim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan, ilây-ı kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahide erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum.

"ECDADIMIZ ASIRLAR BOYUNCA İSLAM'IN SANCAKTARI OLMUŞTUR"

Peygamber sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda, İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca din-i mübin-i İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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