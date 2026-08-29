Terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 Yılı Rütbe Terfi Törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhında görevli personelin rütbelerini takdim etti. Bakan Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, devlet anlayışının adalet, emanet ve millet iradesi üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Asker ocağının millet nezdindeki anlamına dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Dağ başındaki karakoldan sınır hattındaki son köye, Anadolu'nun en ücra mezrasından büyükşehirlerimizin sorumluluk bölgelerine kadar jandarmamızın ay yıldızlı üniforması; vatandaşımız için güvenin, huzurun ve devletimizin şefkatli kudretinin sembolüdür" dedi.

Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çeken Çiftçi, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin yarım asra yaklaşan büyük bir meselesini kalıcı biçimde geride bırakma iradesidir. Terörün kardeşliğimize vurduğu prangaları söküp atmak; ülkemizin enerjisini şiddete ve çatışmaya değil, kalkınmaya, üretime ve Büyük Türkiye idealine yöneltmek istiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakârlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden; terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör