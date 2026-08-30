Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan: "2.235 yıllık şanlı mazisiyle ülkemizin gururu, milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kahraman mensuplarının 30 Ağustos Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör