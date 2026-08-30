Külliye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Girne'deki kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız.

Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e Çanakkale'ye baksın. Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler Milli Mücadele'ye baksınlar. Biz başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk. Bin yıldır böyle ayakta kaldık.

Ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yarım asrına mal olan terör belasını çözme yolunda önemli bir mesafe yol aldık. Bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Terör defteri kapandıkça umutlar büyütecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak. Tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatını yakaladık, bunun kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır.

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