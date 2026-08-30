Son dakika | Başkan Erdoğan 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i ziyaret etti: Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz!

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhu ile her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Erdoğna şunları kaydetti:

Bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.

Milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Büyük Zafer'de emeği geçen zat-ı aliniz başta olmak üzere Büyük Millet Meclisi'mizin kıymetli mensupları ile kahraman ordumuzun kahraman neferlerini şükranla yad ediyoruz.

Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.

"ÜLKEMİZİ HEDEF ALAN PLANLARA MÜSAADE ETMİYORUZ"

Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor, milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.

Ruhun şad olsun