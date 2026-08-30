SON DAKİKA | MSÜ Harp Okulları Mezuniyet Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Girne'den Mersin Taşucu'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlere çelikten bir yumruk indirdik. Son olarak tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün Harp Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerine ortak oluyoruz. Kara Harp Okulumuzda 807 Deniz Harp Okulumuzda 271 Hava Harp Okulumuzda 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 Teğmenimiz birazdan diplomalarını alacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör