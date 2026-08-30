SON DAKİKA | Ömer Çelik'ten Katil Netanyahu ve soykırım şebekesine sert tepki: Cumhurbaşkanımızın sesi insanlığın vicdanında yankılanmaya devam edecek

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""Netanyahu soykırım örgütü" insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir "yalan makinesi" olarak hareket etmektedir. " dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Bu "soykırım şebekesi" sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SESİ İNSANLIĞIN VİCDANINDA YANKILANMAYA DEVAM EDECEK"

Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey "soykırım örgütünün terör propogandası"ndan ibarettir.

"İnsanlık ittifakı"nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir.