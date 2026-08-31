Diyarbakır'da provokasyon girişimine 4 gözaltı
Diyarbakır'da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asarak provokasyon yapmaya çalışan 4 kişi, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunundan kurtulmak amacıyla yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çeken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sürece engel olmaya çalışanlara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Çiftçi, "Milli Birlik ve Kardeşlik iklimimizi zehirlemeye cüret eden her provokatör hak ettiği muameleyi görecektir." ifadelerini kullandı. Çiftçi, "Ülkemizi terörden bütünüyle arındırmak, şiddeti gündemimizden tamamen çıkarmak ve toplumsal bütünleşmemizi pekiştirmek için devletimizin tüm kurum ve birimleriyle tam bir eş güdüm içerisinde çalışıyoruz" dedi.
Haber Girişi