İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Yasin Şamlı’dan ’Gazze’ açıklaması: Soykırıma ilişkin deliller UCM’ye sunulacak! Meslektaşlarına çağrı

İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı 'Tarihi Soykırımcılar Değil Hukukçular Yazacak' başlığıyla yapacakları basın açıklaması için davette bulundu.

Yasin Şamlı meslektaşlarına çağrı yaparak şunları kaydetti:

Sizlerin imzalarıyla, İstanbul 2 Nolu Barosu olarak 15.11.2023 tarihli dilekçe ile İsrailli yöneticilerin Gazze'de, soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları ve saldırı suçları işledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk.

676.841 kişi suç duyurumuza destek olmuştur

Gazze'de bugüne kadar yaklaşık 80 bin masum katledildi. Bunların yüzde 75'i kadın ve çocuklar. Kadın ve çocuk soykırımına ilişkin deliller 4 klasör, 25 CD olarak 2 Eylül 2026 tarihinde Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulacaktır. Kamuoyunun imzasına açılan suç duyurumuzda şu ana kadar:

https://gazzeicinimza.com/

internet sitesi üzerinden 674.520 çevrim içi, fiziki olarak da 2.321 ıslak imza verilmiş, böylece toplam 676.841 kişi suç duyurumuza destek olmuştur.

Kadın ve Çocuk soykırımına ilişkin ek delil sunumu için UCM'ye gidiş öncesi 1 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'nda cübbelerimizle yapacağımız basın açıklamasına siz değerli meslektaşlarımı davet ediyorum.