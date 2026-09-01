Başkan Erdoğan'dan Zeynep Çiftçi için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Zeynep Çiftçi için taziye mesajı
SABAH İNTERNET

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #AK PARTİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý