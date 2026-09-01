Başkan Erdoğan'dan Zeynep Çiftçi için taziye mesajı

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."