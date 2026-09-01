Başkan Erdoğan'dan Zeynep Çiftçi için taziye mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."
Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. https://t.co/Wd0taDBUXd— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2026