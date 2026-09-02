Sınırda güvenlik ortaklığı

Sınırda güvenlik ortaklığı
SENA UYANER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazashvili ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Çiftçi, "Türkiye'nin güvenliği ne kadar önemliyse, komşularımızın güvenliğini de aynı ölçüde önemli ve değerli görüyoruz" dedi. Bakan Çiftçi, suç örgütlerinin faaliyetlerine karşı iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği sonucunda bugüne kadar 866 kişinin Türkiye'ye iadesi ve sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bu yıl Türkiye'ye 438 kişinin iadesinin sağlandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Türkiye ve Gürcistan Polis Akademileri arasında bir mutabakat zaptı imzalanacağını da açıkladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GÜRCİSTAN #TİFLİS #MUSTAFA ÇİFTÇİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý