Bakan Çiftçi’den yeni eğitim-öğretim döneminde okul güvenliğine ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin yalnızca okul binaları ve çevresiyle sınırlı olmadığını belirterek, çocukların eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri güvenlik, sağlık ve psikolojik risklerin erken tespit edilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Çiftçi, açıklamasında bir anne ve babanın en büyük arzusunun çocuklarının güvenli bir ortamda bulunması ve iyi bir eğitim alması olduğunu vurgulayarak, devletin sorumluluğunun çocukların evlerinden çıktıkları andan ailelerine yeniden kavuşacakları ana kadar güvenliklerini sağlamak olduğunu ifade etti.

7 BAKANLIK KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞACAK

Okul güvenliği kapsamında 7 bakanlıkla birlikte hareket edildiğini belirten Çiftçi, çalışmaların yalnızca okul kapılarındaki güvenlik tedbirleriyle sınırlı tutulmayacağını kaydetti. Bu kapsamda 31 bin bahçe personelinin okullarda görevlendirileceğini açıklayan Çiftçi, risk durumuna göre polis ekipleri ile okul irtibat görevlilerinin de sahadaki güvenlik tedbirlerini sürdüreceğini bildirdi.

PSİKOLOJİK VE SAĞLIK RİSKLERİ DE TAKİP EDİLECEK

Çalışmanın önemli başlıklarından birinin de öğrencilerde tespit edilen psikolojik ve sağlık sorunlarının ilgili kurumlara hızlı biçimde aktarılması olduğunu belirten Çiftçi, eğitim, sağlık ve güvenlik birimlerinin koordinasyon içerisinde hareket edeceğini söyledi. Çiftçi, hedeflerinin çocukların yaşadığı herhangi bir sorunun kurumlar arasındaki süreçte gözden kaçmasının önüne geçmek olduğunu vurguladı.

"AİLELERİMİZİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

Bakan Çiftçi açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Hedefimiz; hiçbir çocuğumuzun yaşadığı sorunun sistemin herhangi bir noktasında gözden kaçmaması. Çocuklarımız güvenle okusun, ailelerimizin gözü arkada kalmasın. Onların huzuru, hepimizin sorumluluğudur."