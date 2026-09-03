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Bakan Ersoy Adıyaman’da: Depremde hasar gören cami, mescit ve türbe yeniden hayat buldu

Bakan Ersoy Adıyaman’da: Depremde hasar gören cami, mescit ve türbe yeniden hayat buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman’da kültür ve turizm yatırımları ile devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Adıyaman Valiliğinde İl Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Ersoy, Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’ndeki çalışmaları inceledi. Ersoy, programın devamında 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi’nin yeniden hizmete açılışını gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 19:37 Son Güncelleme: 03 Eylül 2026 20:05

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ ziyaretinin ardından Adıyaman'da da bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Kentteki programı kapsamında Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak ardından Perre Antik Kenti'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Ersoy'un programı, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve restorasyonları tamamlanan Merkez Musalla Camii, Besni Kurşunlu Camii ile Abuzer Gaffari Mescidi ve Türbesi'nin yeniden hizmete açılmasıyla devam etti.

KOMMAGENE'NİN BEŞ BÜYÜK KENTİNDEN BİRİ Bakan Ersoy'un Adıyaman'daki önemli duraklarından biri Perre Antik Kenti oldu. Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Perre, M.Ö. 1. yüzyılda Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olarak öne çıkarken Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini sürdürdü. Yerleşimin bir bölümü günümüzde Örenli Mahallesi'nin altında bulunan antik kentte kısmen korunmuş sur duvarları, Roma Dönemi'ne ait ve bugün de kullanılan çeşme ile kaya mezarları bulunuyor. Bakan Ersoy, Perre Antik Kenti'ni ziyaret ederek alanda devam eden kazı ve koruma çalışmalarını yerinde inceledi.