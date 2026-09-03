Başkan Erdoğan'dan Şanlıurfa Milletvekili Önen'in kızı için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen’in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında, "Fatma Zehra kızımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa Milletvekili Önen’in kızı için taziye mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Şanlıurfa Milletvekilimiz Abdulkadir Emin Önen'in değerli kızı Fatma Zehra evladımızın vefat haberini teessürle öğrendim.

Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin."

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