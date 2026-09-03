Emniyet teşkilatında Gökbey dönemi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Kahramankazan Tesisleri'nde düzenlenen T625 GÖKBEY Teslim Töreni'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü için toplam 18 T625 GÖKBEY helikopterinin teslim alınacağını, ilk GÖKBEY'in teslimata hazır olduğunu açıkladı.

Çiftçi, GÖKBEY'in Emniyet Teşkilatının imkan ve kabiliyetlerini ileri taşıyarak devletin sahadaki erişimini, süratini ve etkinliğini artıracağını belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın envanterinde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunduğunu aktaran Çiftçi, daha önce TUSAŞ üretimi 6 T-129 ATAK, 5 T-70 helikopter ve 1 AKSUNGUR operatif İHAnın envantere katıldığını söyledi.

Çiftçi, GÖKBEY intibak eğitimlerinin TUSAŞ bünyesinde 6 pilot ve 4 helikopter teknisyeni tarafından sürdürüldüğünü bildirdi. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ise teslimat kapsamında 18 GÖKBEY helikopteri ile Türkiye'nin gök vatandaki hakimiyetinin daha ileri taşınacağını ifade etti. Fidan, GÖKBEY'in teknik özelliklerine de değindi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör