AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Sivas Kongresi mesajı: Aynı şuurla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sivas Kongresi ile milletimiz, 107 yıl önce bir kere daha aziz vatanımızda hür ve bağımsız yaşayacağımızı dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Sözcü Çelik şunları kaydetti:

Aynı şuurla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerliyoruz.

Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle yâd ediyoruz.